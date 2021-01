Milano. Lagotto morto folgorato a causa di una scossa elettrica partita dall’asfalto

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Una vera strage di animali in queste ore a. L’ultima vittima in ordine di tempo + un cagnolino di otto mesi. Undi una. È successo alle colonne di San Lorenzo. Ilera insieme al padrone. Distrutto lo studente. Il cane si è improvvisamente accasciato al suolo e a nulla è valsa la corsa in una clinica veterinaria, dove i medici hanno cercato di rianimarlo. Il giovane proprietario ha anche accusato un malore ed è stato trattenuto in ospedale per essere visitato. Vigili del fuoco, polizia locale e Unareti hanno a lungo passato al setaccio il tratto di strada interessato. Ilè stato ucciso da una ...