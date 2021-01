Milano: De Corato, ‘mentre Sala organizza liste elettorali in periferia si spara’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Milano, 1 gen. (Adnkronos) – “Mentre Beppe Sala è concentrato su come organizzare le liste elettorali per la sua ricandidatura a sindaco e rilascia interviste a radio e giornali, in periferia si spara! Non c’è che dire, il 2021 è iniziato in linea con il 2020 con una sparatoria tra immigrati, accolti a Milano dal solito buonismo di una certa sinistra che organizza cene e feste multietniche per poi ignorare la sicurezza dei cittadini”, afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando la sparatoria avvenuta in via Gigante a Capodanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gen. (Adnkronos) – “Mentre Beppeè concentrato su comere leper la sua ricandidatura a sindaco e rilascia interviste a radio e giornali, insi spara! Non c’è che dire, il 2021 è iniziato in linea con il 2020 con una sparatoria tra immigrati, accolti adal solito buonismo di una certa sinistra checene e feste multietniche per poi ignorare la sicurezza dei cittadini”, afferma Riccardo De, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando la sparatoria avvenuta in via Gigante a Capodanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

