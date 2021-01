Milan, l’augurio di Hauge: “Felice anno nuovo a tutti” (Di venerdì 1 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Attraverso un post su Instagram, Jens-Petter Hauge ha augurato buon anno a tutti i suoi followers Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Attraverso un post su Instagram, Jens-Petterha augurato buoni suoi followers Pianeta

PianetaMilan : #Milan, l'augurio di #Hauge ai tifosi rossoneri: 'Felice anno nuovo a tutti' - PianetaMilan : #Romagnoli, i bellissimi auguri del capitano rossonero su Instagram: 'Un grande augurio a tutti voi, che sia l’iniz… - PianetaMilan : .@acmilan, l'augurio di @IsmaelBennacer: 'Spero di vedervi presto negli stadi' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ilcasciavait : L'augurio è che sia un 2021 di rilancio per tutti. La speranza è che il Milan sia come Theo, e risponda con un 'Pr… - shahby_80 : RT @Nicol35807036: Termina il 2020, anno pessimo per l'Italia e non, ma fantastico per il nostro Milan, un enorme ?? va a questi ragazzi, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’augurio Milan | la felicità di Kalulu | “Tornato al lavoro” Foto Zazoom Blog