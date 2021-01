Meteo Neve – La prima neve del 2021 sul Nord Italia (foto e video) (Di venerdì 1 gennaio 2021) La perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia nella notte di San Silvestro, questa mattina ha già portato piogge ma anche nuove nevicate. In particolare, le nevicate stanno riguardando il settore alpino anche fino al fondovalle, le regioni del Nord-Ovest: Piemonte, Liguria, Ovest della Lombardia ed Emilia Romagna. Seppur la quota neve è destinata ad alzarsi, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) La perturbazione atlantica che ha raggiunto l’nella notte di San Silvestro, questa mattina ha già portato piogge ma anche nuove nevicate. In particolare, le nevicate stanno riguardando il settore alpino anche fino al fondovalle, le regioni del-Ovest: Piemonte, Liguria, Ovest della Lombardia ed Emilia Romagna. Seppur la quotaè destinata ad alzarsi,

ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - Agenzia_Italia : Nel weekend ancora neve al nord e temporali al Centro Sud - RegLiguria : [1/01-06.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l'allerta meteo GIALLA per NEVE sui comuni interni di A (ponente) fino alle… - ilmeteoit : #Meteo: #NEVE fino in #PIANURA in atto e il #MALTEMPO insisterà nelle #PROSSIME #ORE - MoliPietro : Meteo Neve – La prima neve del 2021 sul Nord Italia (foto e video) -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Neve Meteo: arriva la NEVE di CAPODANNO! Sarà COPIOSA anche in PIANURA e fin sulle COSTE. Città a RISCHIO e ACCUMULI iLMeteo.it METEO Italia. MALTEMPO, PIOGGIA e NEVE nel weekend e sino all’Epifania

Il nuovo anno, per il quale vi rivolgiamo i migliori auguri affinché sia come desiderate, si è aperto con l’ennesimo fronte perturbato che interessa l’Italia. Il sistema perturbato è coadiuvato da un ...

Meteo Neve – La prima neve del 2021 sul Nord Italia (foto e video)

La perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia nella notte di San Silvestro, questa mattina ha già portato piogge ma anche nuove nevicate. In particolare, le nevicate stanno riguardando il sett ...

Il nuovo anno, per il quale vi rivolgiamo i migliori auguri affinché sia come desiderate, si è aperto con l’ennesimo fronte perturbato che interessa l’Italia. Il sistema perturbato è coadiuvato da un ...La perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia nella notte di San Silvestro, questa mattina ha già portato piogge ma anche nuove nevicate. In particolare, le nevicate stanno riguardando il sett ...