METEO Italia. Maltempo invernale senza tregua. Anno Nuovo con neve (Di venerdì 1 gennaio 2021) METEO SINO ALL'EPIFANIA 2021, ANALISI E PREVISIONE Un Nuovo peggioramento raggiunge l'Italia, con l'inverno che fa davvero sul serio. Una gigantesca depressione fredda abbraccia gran parte del Continente. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalla continua discesa di correnti d'estrazione artica, che, nell'impatto con il Mediterraneo, generano contrasti esplosivi. Perturbazioni in serie raggiungono l'Italia, in seno a vortici di bassa pressione secondari. Il Maltempo si rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che sospingono i fronti perturbati. La presenza d'aria fredda favorisce nevicate a quote basse, specie sul Nord Italia. Ulteriori fasi d'instabilità ...

