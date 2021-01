Mercato Milan: Donnarumma da oggi può firmare pre-accordi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gigio Donnarumma resta o va via? È una domanda che i tifosi del Milan, nelle scorse annate travagliate, si sono posti parecchie volte. Alla fine, però, il gigante di Castellammare è sempre rimasto in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gigioresta o va via? È una domanda che i tifosi del, nelle scorse annate travagliate, si sono posti parecchie volte. Alla fine, però, il gigante di Castellammare è sempre rimasto in ...

