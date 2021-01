"Meloni leader del Centrodestra Salvini? Ceda la guida della Lega" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il governo Conte resterà in piedi non solo nel 2021 ma anche nel 2022 e fino alle elezioni del presidente della Repubblica. È quanto afferma il sociologo Domenico De Masi ad Affaritaliani.it, che non crede alle sirene di crisi delle ultime settimane (è “un’auspicio”). E Matteo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il governo Conte resterà in piedi non solo nel 2021 ma anche nel 2022 e fino alle elezioni del presidenteRepubblica. È quanto afferma il sociologo Domenico De Masi ad Affaritaliani.it, che non crede alle sirene di crisi delle ultime settimane (è “un’auspicio”). E Matteo... Segui su affaritaliani.it

Capezzone : +++CLIPPINO+++ Ieri a @StaseraItalia #staseraitalia per il “pagellone” ai leader Conte, Renzi, Zingaretti, Salvini,… - pdnetwork : 'Fa tristezza vedere due leader politici che preferiscono raccattare qualche voto in più di negazionisti e no-vax a… - GreenhouseStone : @PsicoPolicy @Gi71376847 Io ci vedo un giovane laureato, un padre amorevole, marito fedele. Lei trova queste tre se… - BrunoIngrosso65 : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni @Corriere La storia insegna che non basta saper parlare, anzi... sono spaventaro da… - laura_lavespa : RT @ksnt63: Capisci che c'è qualcosa che non va quando leggi persone convinte che - Salvini sia un 'leader' - il PD 'sinistra-sinistra' - C… -