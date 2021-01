Meghan Markle e Harry preparano il ritorno a Londra e riassumono personale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un periodo di novità per Meghan Markle e Harry che hanno da poco lanciato la prima puntata del loro podcast e che pare abbiano intenzione di tornare a Londra per chiedere un favore alla Regina, sembra infatti che vogliano chiedere di prolungare il periodo di transizione che li porterà al distacco definitivo dalla Royal Family. Tra le novità del periodo, secondo notizie rivelate dal Daily Mail, avrebbero riassunto due membri del loro staff di corte, che erano rimasti senza lavoro all’epoca della Megxit. Nello specifico il giornale spiega che si tratterebbe di Clara Loughran e Beth Herlihy che dovrebbero lavorare come freelance per i Sussex. Già in passato le due professioniste avevano lavorato per Meghan e Harry nell’ambito della comunicazione e oggi sono state chiamate per seguire i ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un periodo di novità perche hanno da poco lanciato la prima puntata del loro podcast e che pare abbiano intenzione di tornare aper chiedere un favore alla Regina, sembra infatti che vogliano chiedere di prolungare il periodo di transizione che li porterà al distacco definitivo dalla Royal Family. Tra le novità del periodo, secondo notizie rivelate dal Daily Mail, avrebbero riassunto due membri del loro staff di corte, che erano rimasti senza lavoro all’epoca della Megxit. Nello specifico il giornale spiega che si tratterebbe di Clara Loughran e Beth Herlihy che dovrebbero lavorare come freelance per i Sussex. Già in passato le due professioniste avevano lavorato pernell’ambito della comunicazione e oggi sono state chiamate per seguire i ...

VanityFairIt : Da Chiara Ferragni a Meghan Markle, da Jennifer Aniston a Kamala Harris: cose riservano le stelle a dodici personag… - VanityFairIt : La duchessa, ora impegnata con marito Harry con un podcast su Spotify, secondo la stampa britannica avrebbe in ment… - infoitcultura : Meghan Markle e Harry: come hanno trascorso il Natale? - infoitcultura : Meghan Markle e Harry di nuovo in crisi. “Un’esistenza inutile, in autoesilio” - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, ritorno a Corte nel 2021: tra feste Reali e Lady D, ecco cosa accadrà -