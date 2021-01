Medici Senza Frontiere | il 2020 un anno come nessun altro Le foto

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno come nessun altro. Che impatto ha avuto la pandemia sui Paesi già in difficoltà, alcuni già coinvolti da guerre civili, violenza e povertà? Lo racconta l’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere in questa gallery fotografica realizzata con gli scatti dei suoi fotografi presenti in diverse zone del mondo.