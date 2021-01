Mattarella: Rampelli, ‘governo risponda a suoi appelli e a italiani’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Al netto delle valutazioni sul suo messaggio, quello che si apre è l’ultimo anno di mandato per il Presidente Mattarella. Per questo il suo discorso si è arricchito di una prospettiva e di un pathos diversi. Un ciclo si sta chiudendo in una dei momenti più drammatici della storia dell’Italia repubblicana, combinazione che rende il suo saluto gravido di significati e auspici che non si possono non condividere. Mi auguro che il governo che guida in questa fase la nazione sappia riscattarsi mostrandosi finalmente all’altezza del compito, rispondendo agli appelli del Presidente della Repubblica e degli italiani tutti”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Al netto delle valutazioni sul suo messaggio, quello che si apre è l’ultimo anno di mandato per il Presidente. Per questo il suo discorso si è arricchito di una prospettiva e di un pathos diversi. Un ciclo si sta chiudendo in una dei momenti più drammatici della storia dell’Italia repubblicana, combinazione che rende il suo saluto gravido di significati e auspici che non si possono non condividere. Mi auguro che il governo che guida in questa fase la nazione sappia riscattarsi mostrandosi finalmente all’altezza del compito, rispondendo aglidel Presidente della Repubblica e degli italiani tutti”. Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – "Al netto delle valutazioni sul suo messaggio, quello che si apre è l'ultimo anno di mandato per il Presidente Mattarella. Per questo il suo discorso si è arricchito di una

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Al netto delle valutazioni sul suo messaggio, quello che si apre è l’ultimo anno di mandato per il Presidente Mattarella. Per questo il suo discorso si è arricchito di una ...