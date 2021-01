Mattarella: oltre 15 milioni di telespettatori, il più seguito dal 1986 (2) (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) - In particolare 7 milioni 442mila 545 telespettatori hanno seguito il messaggio su Raiuno; un milione 56mila 315 su Raidue; un milione 44mila 796 su Raitre; 131mila 571 su Rainews 24, per complessivi nove milioni 675mila 227 sui canali della tv pubblica. Per quanto riguarda le emittenti private, tre milioni 574mila 652 i telespettatori su Canale 5; 499mila 69 su Retequattro; 49mila 869 su Tgcom 24; un milione 155mila 351 su La7; 84mila 166 su Tv2000; 160mila 64 su Sky Tg 24 e 73mila 772 sempre su Sky Tg24 ma digitale, per complessivi cinque milioni 596 mila 943. Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni 75 mila 487, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) - In particolare 7442mila 545hannoil messaggio su Raiuno; un milione 56mila 315 su Raidue; un milione 44mila 796 su Raitre; 131mila 571 su Rainews 24, per complessivi nove675mila 227 sui canali della tv pubblica. Per quanto riguarda le emittenti private, tre574mila 652 isu Canale 5; 499mila 69 su Retequattro; 49mila 869 su Tgcom 24; un milione 155mila 351 su La7; 84mila 166 su Tv2000; 160mila 64 su Sky Tg 24 e 73mila 772 sempre su Sky Tg24 ma digitale, per complessivi cinque596 mila 943. Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primo messaggio di, ifurono 1075 mila 487, con ...

