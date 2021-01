Mattarella: 'grazie a Papa Francesco per affetto per popolo italiano' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo magistero e per l'affetto che trasmette al popolo italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l'augurio più sincero per l'anno che inizia". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo messaggio di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Esprimo un ringraziamento aper il suo magistero e per l'che trasmette al, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l'augurio più sincero per l'anno che inizia". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del suo messaggio di fine anno.

