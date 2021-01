Mattarella: Gasparri, 'parole chiare e inequivocabili per governo' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Bene ha fatto ieri il Presidente Mattarella a pronunciare nel suo discorso di fine anno parole di speranza, di ottimismo e di sostegno alla scienza e alla necessità del vaccino per combattere il virus che ha tristemente caratterizzato l'anno ormai terminato. Ma nel suo messaggio Mattarella ha anche richiamato il governo ai propri doveri. Dicendo che certamente si poteva fare di più e meglio, il Presidente ha voluto mandare un messaggio chiaro ed inequivocabile". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Il governo -aggiunge- deve prenderne quindi atto e decidersi o a lasciare il campo ad un nuovo esecutivo oppure a confrontarsi, finalmente e realmente, con le opposizioni, fin qui ignorate malgrado gli appelli di coesione lanciati dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Bene ha fatto ieri il Presidentea pronunciare nel suo discorso di fine annodi speranza, di ottimismo e di sostegno alla scienza e alla necessità del vaccino per combattere il virus che ha tristemente caratterizzato l'anno ormai terminato. Ma nel suo messaggioha anche richiamato ilai propri doveri. Dicendo che certamente si poteva fare di più e meglio, il Presidente ha voluto mandare un messaggio chiaro ed inequivocabile". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio. "Il-aggiunge- deve prenderne quindi atto e decidersi o a lasciare il campo ad un nuovo esecutivo oppure a confrontarsi, finalmente e realmente, con le opposizioni, fin qui ignorate malgrado gli appelli di coesione lanciati dal ...

