Marsiglia | Villas-Boas | “Non c’è progetto sportivo in nessun club al mondo ma io costretto a firmare biennale”

Lunga intervista del tecnico del Marsiglia André Villas-Boas (43), a O Jogo . Il mister portoghese, in carica dall'estate 2019 e il cui contratto scade a giugno, cita in particolare la sua possibile proroga precisando che i colloqui inizieranno a febbraio 2021. "Siamo nella stessa fase di partenza anche se c'è un dialogo in corso. Con la crisi l'OM vuole rivedere tutti i contratti di lavoro della società, dello staff e della squadra e non vuole pensare al momento su quanto dovrà spendere per prolungare il contratto con il sottoscritto. Quando sono arrivato in Francia, volevo firmare per un anno. È così che vedo il calcio adesso. Non c'è progetto sportivo, in nessun club al mondo."

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Villas Marsiglia: Villas-Boas ha deciso il suo futuro Calciomercato.com SPORTITALIA - Pedullà: "Il Marsiglia piomba su Milik e il Napoli abbassa le pretese"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, va il punto sil mercato del Napoli: "Se la notte di fine anno (2020) può portare consiglio, allora possiamo ...

GAZZETTA - Milik-Marsiglia, affare sempre più vicino. Il Napoli ha abbassato il prezzo

Il sito della Gazzetta dello Sport riferisce dell'accelerata del Marsiglia per arrivare ad Arek Milik. L'affare sembra molto vicino.

