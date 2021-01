Maria De Filippi al GF Vip ignora Sonia Lorenzini, la reazione dell’ex tronista: “La gente vede il marcio” (FOTO) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5 ignora la Lorenzini Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno assistito all’incursione di Maria De Filippi nella casa di Cinecittà. Ovviamente la professionista pavese non era fisicamente lì, ma in collegamento dallo studio di Amici. La quinta stagione del reality show di Canale 5 ha diversi volti lanciati proprio dai suoi format. Ad esempio, da Temptation Island ci sono: Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, mentre Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini da Uomini e Donne. E proprio quest’ultima nel dating show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset ha partecipato per ben due edizioni. La prima col ruolo di corteggiatrice, e la seconda da tronista scegliendo Emanuele ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 gennaio 2021)Deal Grande Fratello Vip 5laTutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno assistito all’incursione diDenella casa di Cinecittà. Ovviamente la professionista pavese non era fisicamente lì, ma in collegamento dallo studio di Amici. La quinta stagione del reality show di Canale 5 ha diversi volti lanciati proprio dai suoi format. Ad esempio, da Temptation Island ci sono: Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, mentre Andrea Zelletta eda Uomini e Donne. E proprio quest’ultima nel dating show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset ha partecipato per ben due edizioni. La prima col ruolo di corteggiatrice, e la seconda dascegliendo Emanuele ...

