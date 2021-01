Lo stile palazzinesco della politica italiana e altri prefabbricati concettuali di G Conte

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 si chiude come è cominciato. Anche l’ultimo dell’anno, come quasi tutti i giorni precedenti, i quotidiani sono pieni di esperti che ci spiegano perché Giuseppepiace agli italiani, «nonostante tutto» (e mai come in questo caso l’espressione andrebbe intesa in senso letterale), con lo stesso tono con cui gli esponenti del comitato tecnico-scientifico sono soliti spiegarci che le misure prese contro il Covid stanno funzionando benissimo, nonostante continuiamo ad avere centinaia di morti al giorno (ieri 555), e i ministri ci ripetono che il ritorno a scuola «dei nostri ragazzi» è un «obiettivo prioritario», e ciò nonostante perlomeno metà di loro resterà a casa anche al prossimo giro. Eppure, in una certa misura, anche considerando l’intrinseca inattendibilità di qualunque sondaggio politico, è vero, e bisogna riconoscerlo: c’è qualcosa che agli italiani ...