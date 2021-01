LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino primo nelle qualificazioni, bene De Fabiani, dalle 11.45 le finali (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TourNEE DEI 4 TRAMPOLINI dalle 14.00 10.51: Attenzione allo svizzero Baumann che ha fatto meglio di Graz e allo svedese Ruus, vicino a Graz all’intermedio 10.50: Eliminati anche Parisse e Vuorela, altre due insidie per Graz. Già ufficialmente qualificato Pellegrino, virtualmente qualificati De Fabiani e Hellweger 10.49: 38mo lo svedese Poromaa, il più pericoloso della cinquina in pista al momento 10.47: Si inserisce al 47mo posto l’azzurro Salvadori al traguardo a 14?9 da Pellegrino 10.46: E’ 50mo al traguardo Bertolina a oltre 15? da Pellegrino 10.45: Bertolina 55mo all’intermedio 10.44: Anche Vigants e Manificat sono dietro a Graz al ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLANEE DEI 4 TRAMPOLINI14.00 10.51: Attenzione allo svizzero Baumann che ha fatto meglio di Graz e allo svedese Ruus, vicino a Graz all’intermedio 10.50: Eliminati anche Parisse e Vuorela, altre due insidie per Graz. Già ufficialmente qualificato, virtualmente qualificati Dee Hellweger 10.49: 38mo lo svedese Poromaa, il più pericoloso della cinquina in pista al momento 10.47: Si inserisce al 47mo posto l’azzurro Salvadori al traguardo a 14?9 da10.46: E’ 50mo al traguardo Bertolina a oltre 15? da10.45: Bertolina 55mo all’intermedio 10.44: Anche Vigants e Manificat sono dietro a Graz al ...

