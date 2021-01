LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino in semifinale! De Fabiani ed Hellweger vogliono avanzare! Out Graz, Brocard e Laurent (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TourNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 12.25: Al primo giro Terentev davanti, inseguono Novak e Jouve 12.23: Al via nella terza batteria Jouve (Fra), Terentev (Rus), Novak (Cze), Riebli (Sui), Starega (Pol), Kaeser (Sui) 12.22: Doppietta russa con Retivykh che riesce a superare Melnichenko nel finale, Hamilton è terzo e al momento è ripescato con Chauvin 12.20: Al primo giro in fuga Melnichenko, seguito da Hamilton e dagli altri russi 12.19: Caduta in partenza per Bolger 12.18: Al via nella seconda batteria: Hamilton (Usa), Melnichenko (Rus), Belov (Rus), Retivykh (Rus), Musgrave (Gbr), Bolger (Usa) 12.16: Pellegrino controlla nel finale e chiude secondo alle spalle di uno scatenato Bolshunov che sembra aver ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLANEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 12.25: Al primo giro Terentev davanti, inseguono Novak e Jouve 12.23: Al via nella terza batteria Jouve (Fra), Terentev (Rus), Novak (Cze), Riebli (Sui), Starega (Pol), Kaeser (Sui) 12.22: Doppietta russa con Retivykh che riesce a superare Melnichenko nel finale, Hamilton è terzo e al momento è ripescato con Chauvin 12.20: Al primo giro in fuga Melnichenko, seguito da Hamilton e dagli altri russi 12.19: Caduta in partenza per Bolger 12.18: Al via nella seconda batteria: Hamilton (Usa), Melnichenko (Rus), Belov (Rus), Retivykh (Rus), Musgrave (Gbr), Bolger (Usa) 12.16:controlla nel finale e chiude secondo alle spalle di uno scatenato Bolshunov che sembra aver ...

Una situazione del tutto imprevedibile, quella che potrà verificarsi tanto al maschile quanto al femminile. L’Italia ha frecce all’arco soprattutto in campo maschile con Federico Pellegrino nelle gare ...

Fondo - Tour de Ski: le svedesi già volano a Val Müstair; due azzurre superano le qualificazioni

Tornano le svedesi e si prendono subito la testa della classifica nella qualificazione alla sprint in skating di Val Müstair che ha aperto il Tour de Ski 2021. Eliminata a sorpresa anche Lucia Scardon ...

Tornano le svedesi e si prendono subito la testa della classifica nella qualificazione alla sprint in skating di Val Müstair che ha aperto il Tour de Ski 2021. Eliminata a sorpresa anche Lucia Scardon ...