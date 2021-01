LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino buon anno!!! Trionfo azzurro, prima vittoria per l’Italia! (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TourNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 13.27: Appuntamento a domani per la doppia mass start in Val Mustair. buona giornata e buon anno a tutti coloro che ci hanno seguito 13.25: E’ targata Italia la prima gara della stagione. Federico Pellegrino vince da dominatore in Svizzera e lancia al meglio il Tour de Ski. Quattro azzurri nei quarti, due azzurre out nella prima fase ad eliminazione. Tra le donne vittoria di Svahn 13.23: Un dominio assoluto per l’azzurro che ha staccato tutti gli avversari prima della salita e poi non si è più fatto avvicinare, secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLANEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 13.27: Appuntamento a domani per la doppia mass start in Val Mustair.a giornata eanno a tutti coloro che ci hanno seguito 13.25: E’ targata Italia lagara della stagione.vince da dominatore in Svizzera e lancia al meglio ilde Ski. Quattro azzurri nei quarti, due azzurre out nellafase ad eliminazione. Tra le donnedi Svahn 13.23: Un dominio assoluto per l’che ha staccato tutti gli avversaridella salita e poi non si è più fatto avvicinare, secondo ...

zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2021 Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino a caccia del tris De Fabiani ed Hellweger… - lillydessi : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino primo nelle qualificazioni, bene De Fabia… - Biananass : Dopo aver guardato propaganda live stanotte ho sognato che marco damilano mi faceva un tour della sua stanza d'albergo senza nessun motivo - nicklandmedia : ???? Per chi se lo fosse fatto sfuggire ieri sera, ???? @franci_defa ha speso 40 minuti di chiacchiere prima del Tour d… - SmorfiaDigitale : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val M stair in DIRETTA: Federico Pellegrino primo ... -