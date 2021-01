LIVE – Bollettino oggi, venerdì 1 gennaio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di venerdì 1 gennaio. Il Premier Giuseppe Conte ha emanato un decreto legge per le festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 23.477 nuovi contagi, 555 morti, 17.421 guariti, 186.004 tamponi, 2.555 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Il Premier Giuseppe Conte ha emanato un decreto legge per le festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 23.477 nuovi, 555 morti, 17.421 guariti, 186.004 tamponi, 2.555 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base ...

Coronavirus, l’Italia inizia il 2021 in zona rossa. Vaccinate al Covid oltre 22mila persone, ultime notizie

I casi registrati nel bollettino di ieri sono 23.477, i morti 555; l’indice Rt è salito a 0,93 e in 6 Regioni è sopra all’1 secondo l’ultimo report dell’Iss. Brusaferro: “Rt sotto 1 ma in leggera ...

