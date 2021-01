Liguria, Toti pubblica la foto della prima nata a Genova: insulti razzisti e scontro con la Lega (Di venerdì 1 gennaio 2021) Durante la notte di Capodanno e nelle ore successive in Liguria sono nati diversi bambini: la prima è stata Morena, nata 13 minuti dopo la mezzanotte; qualche ora dopo è venuto alla luce Louis, figlio di una coppia albanese residente a Taggia, nell’Imperiese: poi Graeter, una bimba di origini nigeriane, nata alle 3,50 al Policlinico San Martino; e Wilson Fabian, nato alle ore 7,58 al Gaslini, figlio di ecuadoriani. “Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato – ha scritto su Twitter il governatore ligure Giovanni Toti -. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria”. Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Durante la notte di Capodanno e nelle ore successive insono nati diversi bambini: laè stata Morena,13 minuti dopo la mezzanotte; qualche ora dopo è venuto alla luce Louis, figlio di una coppia albanese residente a Taggia, nell’Imperiese: poi Graeter, una bimba di origini nigeriane,alle 3,50 al Policlinico San Martino; e Wilson Fabian, nato alle ore 7,58 al Gaslini, figlio di ecuadoriani. “Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato – ha scritto su Twitter il governatore ligure Giovanni-. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la”. Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è...

