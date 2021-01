Liga | diversi positivi al Covid-19 nel Betis | a rischio il derby di Siviglia

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021)rinvio per ildi, in programma sabato 2 gennaio e valido per la diciassettesima giornata di2020/2021. Secondo la stampa spagnola infatti, vi sarebberocasi dità al-19 nel gruppo squadra del. Si attende ora l’esito degli ultimi tamponi per decidere al da farsi. SportFace.