L’esempio del Presidente | “Mi vaccino | ma prima le categorie a rischio”

Leggi su chenews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ildella Repubblica si rivolge agli italiani nel consueto discorso di fine anno. Snobba la politica e da il buon esempio. Sergio MattarellaMilioni di italiani lo hanno ascoltato. Con la speranza nel cuore, e una stima vera, quella che in pochi hanno invece per quesi tutti i politici. Ilè al di sopra di tutto, non gioca a farsi bello, i giochetti di potere non fanno per lui. “Care concittadine e cari concittadini” detto da lui ha un sapore diverso. C’è il covid al centro del discorso alla Nazione, e Mattarella si augura che il 2021 sia l’anno della “sconfitta del virus e il primo della ripresa”. E non ha fretta di mettersi al riparo dal virus, il. Nessuna passerella con la siringa nel braccio, nessun abuso di potere. Al contrario: “Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le ...