L'era dell'Acquario, perché non crederci? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Cercavo da giorni un punto d’attacco, una nota, un’immagine, un segno per mettere a fuoco il significato di questo Capodanno così sospirato. Me ne sono arrivati due, imprevisti e in qualche modo opposti, a riprova del fatto che devi sempre essere certo di quello che vuoi, perché potresti averlo. Il primo è arrivato da un amico, che scherzando – conosce bene la mia indole di illuminista magica e la mia formazione calabrese-asburgica – m’ha detto: ma lo sai che siamo nell’Età dell’Acquario? E m’ha spiegato lo strepitoso allineamento di Saturno e Giove in Acquario, roba incredibile, considerato che venivano dal severo Capricorno. Ora, in astrologia Acquario e Capricorno sono un po’ come dire una comune hippy e il regime di Xi Jinping. E infatti mi è esplosa in mente la colonna sonora di “Hair”, ultima ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Cercavo da giorni un punto d’attacco, una nota, un’immagine, un segno per mettere a fuoco il significato di questo Capodanno così sospirato. Me ne sono arrivati due, imprevisti e in qualche modo opposti, a riprova del fatto che devi sempre essere certo di quello che vuoi,potresti averlo. Il primo è arrivato da un amico, che scherzando – conosce bene la mia indole di illuminista magica e la mia formazione calabrese-asburgica – m’ha detto: ma lo sai che siamo nell’Età? E m’ha spiegato lo strepitoso allineamento di Saturno e Giove in, roba incredibile, considerato che venivano dal severo Capricorno. Ora, in astrologiae Capricorno sono un po’ come dire una comune hippy e il regime di Xi Jinping. E infatti mi è esplosa in mente la colonna sonora di “Hair”, ultima ...

