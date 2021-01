Lega Serie A, figuraccia social: dimentica la Lazio negli auguri (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA - Gaffe su Twitter della Lega Serie A che, in un messaggio di auguri per il 2021, si è dimenticata della Lazio . Il tweet, poi rimosso dall'account ufficiale, riportava il testo " pronti per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA - Gaffe su Twitter dellaA che, in un messaggio diper il 2021, si èta della. Il tweet, poi rimosso dall'account ufficiale, riportava il testo " pronti per ...

OdeonZ__ : Gaffe della Lega: auguri per tutti, ma non alla Lazio... - sportli26181512 : Lega Serie A, figuraccia social: dimentica la #Lazio negli auguri: Un tweet per il nuovo anno, poi rimosso, non ave… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gaffe della #Lega: auguri per tutti, ma non alla #Lazio... - Noibiancocelest : La Lega Serie A pubblica un’immagine di auguri, ma l’unica assente è la Lazio - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Gaffe della #Lega: auguri per tutti, ma non alla #Lazio... -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Lega Serie A, figuraccia social: dimentica la Lazio negli auguri Corriere dello Sport.it I vaccini ai gruppi squadra? Per la Lega vale il protocollo

Negli scorsi giorni, il presidente dell’Olbia Alessandro Marino ha richiesto l’intervento di Francesco Ghirelli e Gabriele Gravina affinché i gruppi squadra della serie C possano essere vaccinati al p ...

Lazio, Lega Serie A fa gli auguri a tutte le squadre ma non ai biancocelesti

Il tweet di auguri per il nuovo anno, poi rimosso, non conteneva un'immagine di un calciatore del team guidato da Simone Inzaghi al contrario degli altri 19 club ...

Negli scorsi giorni, il presidente dell’Olbia Alessandro Marino ha richiesto l’intervento di Francesco Ghirelli e Gabriele Gravina affinché i gruppi squadra della serie C possano essere vaccinati al p ...Il tweet di auguri per il nuovo anno, poi rimosso, non conteneva un'immagine di un calciatore del team guidato da Simone Inzaghi al contrario degli altri 19 club ...