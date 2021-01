Le terrificanti avventure di Sabrina 4, recensione: Netflix chiude troppo presto la serie sulla giovane strega (Di venerdì 1 gennaio 2021) La recensione de Le terrificanti avventure di Sabrina 4, l'ultima stagione della serie tv Netflix dedicata alla giovane e biondissima strega di Greendale. Non possiamo che aprire questa recensione de Le terrificanti avventure di Sabrina 4 con una considerazione: è chiaro come questo capitolo finale della storia della giovane strega di Greendale non fosse stato pensato per chiudersi così, e che per showrunner e sceneggiatori la storia sarebbe dovuta continuare con una quinta stagione. Che la cancellazione dello show da parte di Netflix sia avvenuta già molto avanti nel processo di scrittura è cosa nota, ed è evidente, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lade Ledi4, l'ultima stagione dellatvdedicata allae biondissimadi Greendale. Non possiamo che aprire questade Ledi4 con una considerazione: è chiaro come questo capitolo finale della storia delladi Greendale non fosse stato pensato perrsi così, e che per showrunner e sceneggiatori la storia sarebbe dovuta continuare con una quinta stagione. Che la cancellazione dello show da parte disia avvenuta già molto avanti nel processo di scrittura è cosa nota, ed è evidente, ...

NetflixIT : Abbiamo una risposta per tutti quelli che ci chiederanno cosa facciamo stasera: la quarta e ultima stagione de Le t… - 3cinematographe : #LeTerrificantiAvventurediSabrina - Parte 4: il finale non piace a nessuno! - justcassie13 : Ho appena finito di vedere “Le terrificanti avventure di Sabrina” su Netflix, ma che finale è ??????? - floweerjeon : Nuovo anno e nuova serie, inizio le terrificanti avventure di sabrina - MatoToMato1 : RT @NetflixIT: Abbiamo una risposta per tutti quelli che ci chiederanno cosa facciamo stasera: la quarta e ultima stagione de Le terrifican… -