Le serie tv da guardare a gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lasciatoci alle spalle il 2020, anche il 2021 promette di essere ricco di nuove serie in un panorama televisivo sempre più affollato e con nuove piattaforme di streaming, come Discovery+, che si affacciano sul mercato. A gennaio vedremo tanti ritorni, come le nuove stagioni di Cobra Kai, Snowpiercer, American Gods e A Discovery of Witches, ma anche novità assolute come la miniserie con Nicole Kidman The Undoing, The Stand tratta da Stephen King, il nuovo Lupin ma soprattutto l’inizio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe con WandaVision. Con la situazione della pandemia ancora incerta e le sale cinematografiche chiuse non si ancora per quanto, lo streaming diventa una risorsa fondamentale anche per i film. Il 6 gennaio per esempio su Disney+ arriva Onward della Pixar. Amazon Prime Video ospita invece il ... Leggi su wired (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lasciatoci alle spalle il 2020, anche il 2021 promette di essere ricco di nuovein un panorama televisivo sempre più affollato e con nuove piattaforme di streaming, come Discovery+, che si affacciano sul mercato. Avedremo tanti ritorni, come le nuove stagioni di Cobra Kai, Snowpiercer, American Gods e A Discovery of Witches, ma anche novità assolute come la minicon Nicole Kidman The Undoing, The Stand tratta da Stephen King, il nuovo Lupin ma soprattutto l’inizio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe con WandaVision. Con la situazione della pandemia ancora incerta e le sale cinematografiche chiuse non si ancora per quanto, lo streaming diventa una risorsa fondamentale anche per i film. Il 6per esempio su Disney+ arriva Onward della Pixar. Amazon Prime Video ospita invece il ...

Ultime Notizie dalla rete : serie guardare Capodanno romantico? Ecco le serie Netflix da guardare l'ultimo giorno dell'anno Today.it 2021: le serie tv da vedere a gennaio

Nove serie tv per cominciare l’anno nuovo all’insegna di storie mozzafiato che spaziano dalla pandemia creata da Stephen King al mito di Arsène Lupin, dalla serie tv firmata da Susanne Bier e capitana ...

