Le parole chiare e la grammatica per costruire il senso della ripresa politica ed economica

"La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua grammatica. Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio". Le parole di uno dei maggiori scrittori del Novecento, Fernando Pessoa, tornano in mente scorrendo le attuali cronache politiche quotidiane dense di parole vaghe, messaggi fumosi, frasi grammaticamente e sintatticamente zoppicanti, periodi poveri di senso e valore: "Dovremmo poter essere in grado...". Finito un anno terribile di malattia, lutto, dolore, fratture economiche e sociali, entriamo in un anno nuovo carico ancora di incertezze, sulla salute e sul lavoro. Sappiamo di avere un vaccino, contro il Covid19. Confidiamo nelle straordinarie risorse messe a disposizione dall'Unione Europea con il Recovery Plan per cercare di uscire dalla recessione e rilanciare ...

“La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua grammatica. Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio”. Le parole di uno dei maggiori scrittori del Novecento, ...

Mattarella: Gasparri, 'parole chiare e inequivocabili per governo'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Bene ha fatto ieri il Presidente Mattarella a pronunciare nel suo discorso di fine anno parole di speranza, di ottimismo e di sostegno alla scienza e alla necessità del vac ...

