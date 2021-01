Laviri | Treu Cnel | ‘Intervenire subito | situazione critica’ 2

(Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) – Inoltre, “si segnala l’attività sugli stress test riguardanti il modo in cui i vari settori economici hanno reagito alla crisi. I test, avviati a marzo, andranno avanti anche nel 2021. Per valutare gli impatti della pandemia e della crisi prodotta dall’emergenza sanitaria ilha avviato ben 5 gruppi di lavoro su altrettanti temi strategici per l’economia italiana che si sono riuniti ben 36 volte: logistica, turismo, agricoltura, sanità e istruzione e formazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La gestione della crisi non basta più, serve cambiare passo subito, con un occhio particolare ai giovani e alle donne. Benessere e posti di lavoro non si creano per decreto ma si fanno con la crescita ...Dalla Zoppas al contratto per i sacrestani, una vita di battaglie per il progresso. L’amicizia con Treu Premiato dalla Polonia per il sostegno a Solidarnosc. L’impegno ecologista per la tutela del Pi ...