L'Australia cambia l'inno nazionale 'nello spirito di unità' e in nome degli aborigeni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che l'Australia cambierà l'inno nazionale "nello spirito di unità" e a nome degli aborigeni che vivono nel paese da oltre 60 mila anni. "Mentre l'... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che l'cambierà l'di" e ache vivono nel paese da oltre 60 mila anni. "Mentre l'...

LaStampa : In Australia l’inno nazionale cambia in nome degli aborigeni - zazoomblog : «We are one and free»: l’Australia cambia l’inno nazionale in nome degli aborigeni (finalmente) - #free»: #l’Austr… - FiordellisiFran : RT @globalistIT: - globalistIT : - Margot5711 : L'Australia cambia il testo dell'inno nazionale per riconoscere il ruolo degli aborigeni. Bene ho attivato una racc… -