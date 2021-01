L'attimo fuggente: il motivo per cui Robin Williams accettò di girare il film (Di venerdì 1 gennaio 2021) Robin Williams accettò di girare L'attimo fuggente per un motivo ben preciso che aveva a che fare con il suo passato da studente. Robin Williams fu attratto dal ruolo del professor John Keating, protagonista de L'attimo fuggente, perché il docente di letteratura del collegio maschile Welton, così com'era descritto nella sceneggiatura, era il tipo di insegnante che avrebbe sempre voluto avere. Originariamente la parte di John Keating fu affidata a Liam Neeson ma in seguito il regista Peter Weir sostituì Jeff Kanew; Weir considerò molti attori tra cui Dustin Hoffman, Tom Hanks e Mickey Rourke e infine decise di affidare il ruolo a Williams a causa del suo travolgente entusiasmo. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021)diL'per unben preciso che aveva a che fare con il suo passato da studente.fu attratto dal ruolo del professor John Keating, protagonista de L', perché il docente di letteratura del collegio maschile Welton, così com'era descritto nella sceneggiatura, era il tipo di insegnante che avrebbe sempre voluto avere. Originariamente la parte di John Keating fu affidata a Liam Neeson ma in seguito il regista Peter Weir sostituì Jeff Kanew; Weir considerò molti attori tra cui Dustin Hoffman, Tom Hanks e Mickey Rourke e infine decise di affidare il ruolo aa causa del suo travolgente entusiasmo. ...

