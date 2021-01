Lancia Lybra - Il lusso all' italiana del segmento medio - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Raffinata e discreta fuori, opulenta e appariscente dentro. Laè così, un'auto dalle forme eleganti, ma che si fa apprezzare soprattutto al suo interno. Passata la sbornia di successi nei rally, andati avanti fino alla prima metà degli anni 90, il marchio torinese ha messo da parte le proprie velleità sportive per concentrarsi sue confort, lasciando all'Alfa Romeo il ruolo di brand dinamico del gruppo Fiat. Un progetto importante. Erede della Dedra, laviene proposta nelle versioni berlina e wagon, mostrandosi fin da subito come un'alternativa alla concorrenza tedesca, rispetto alla quale si fa notare per interni più raffinati. In, del resto, credono molto a questo progetto, tanto da assoldare Harrison Ford nel ruolo di testimonial per questa vettura, di cui ...