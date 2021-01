Lampard | “Il City ha 5 positivi? La gara al momento è confermata”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tecnico del Chelsea, Frank, è intervenuto in conferenza stampa in vista delladi domenica con il Manchester. La partita, nonostante i tanti casi di Covid, al. Queste le parole di: “Sono a conoscenza della situazione al, ma alla partita è. Ilha avuto dei problemi al campo di allenamento, li abbiamo avuti anche noi, ma non hanno riguardato il gruppo squadra”. Foto Mykhel L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fanpage : Confermato il focolaio Covid tra i calciatori del Manchester City. Lampard: 'Si gioca' - fraaan__tweet : La #PremierLeague degli ultimi anni è di un sopravvalutato disarmante. Dell'intero programma salvo la gara di Anfie… - cafifal : RT @fanpage: Confermato il focolaio Covid tra i calciatori del Manchester City. Lampard: 'Si gioca' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: focolaio Manchester City, 5 giocatori positivi Domenica sfida col Chelsea. Lampard 'partita confermata' - francy04598976 : RT @RaiSport: #Covid: focolaio #ManchesterCity, 5 giocatori positivi Domani la sfida col #Chelsea. #Lampard: 'Partita confermata' ?? https… -

Focolaio nel Manchester City. "A parte Gabriel Jesus e Walker, non posso fare nomi", dice Guardiola. Al momenti il match dello Stamford Bridge non è in discussione ...Chelsea - Manchester City streaming, domenica 3 gennaio alle ore 17.30 in diretta TV. Ecco come vederla e le probabili formazioni.