L’agenda ambientale 2021 dopo i provvedimenti “sospesi” per la pandemia: plastic tax e guerra al monouso, limiti alle emissioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Se il 2020 è stato l’anno del freno a mano per le battaglie ambientali, il 2021 dovrà per forza essere quello della rottura con il passato, nonostante il Covid e, ancora di più, superata l’emergenza. L’anno delle leggi che aspettano da troppo in Parlamento e dei provvedimenti ‘scomodi’. Questo chiedono le associazioni ambientaliste, facendo il punto sui prossimi obiettivi (dalla guerra al monouso all’ok alla stretta sugli ecoreati, passando per la Salvamare e i decreti ‘end of Waste’). E lo fanno con uno sguardo alle occasioni perse nel 2020. “Per ritardi burocratici, scaramucce politiche, opposizioni spesso strumentali, ma anche a causa della crisi sanitaria legata al Covid-19” spiega a ilfattoquotidiano.it Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace, ricordando che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Se il 2020 è stato l’anno del freno a mano per le battaglie ambientali, ildovrà per forza essere quello della rottura con il passato, nonostante il Covid e, ancora di più, superata l’emergenza. L’anno delle leggi che aspettano da troppo in Parlamento e dei‘scomodi’. Questo chiedono le associazioni ambientaliste, facendo il punto sui prossimi obiettivi (dallaalall’ok alla stretta sugli ecoreati, passando per la Salvamare e i decreti ‘end of Waste’). E lo fanno con uno sguardooccasioni perse nel 2020. “Per ritardi burocratici, scaramucce politiche, opposizioni spesso strumentali, ma anche a causa della crisi sanitaria legata al Covid-19” spiega a ilfattoquotidiano.it Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace, ricordando che la ...

