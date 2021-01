La vera lacuna del Napoli è l’assenza | da sempre | di calciatori di personalità

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ti vogliamo bene Rino. Per un po’ ci hai fatto parlare della tua malattia (che ti auguriamo possa passare presto), nascondendo la delusione per questo. L’allenatore difendei propri giocatori in pubblico. Tu rivendichi i risultati e per certi versi hai ragione. Ripetiamo per i non connessi: Coppa Italia, qualificazione ai sedicesimi in Europa League, zona di vertice in campionato, possibilità di entrare in Champions. Tutto è plausibile, compresa la migliore difesa nazionale, per la felicità degli intramontabili italianisti. Felici e scontenti E allora, perché tanti scontenti in giro, una tifoseria fredda, le critiche abbondanti, il gioco non ne parliamo, le ripetute sconfitte in casa, tanto per incoraggiare l’ambiente, edi allegria che si legge in faccia agli azzurri quando scendono in campo? I sei anni che ...