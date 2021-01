La speranza del 2021 si chiama Loris: è il suo il primo vagito dell'anno (Di venerdì 1 gennaio 2021) La speranza nel 2021 si chiama Loris: è il suo il primo vagito dell'anno. Il piccolo Loris Cordisco è nato venti minuti dopo la mezzanotte, nel reparto di Ostetricia ospedaliera del Policlinico ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lanelsi: è il suo il. Il piccoloCordisco è nato venti minuti dopo la mezzanotte, nel reparto di Ostetricia ospedaliera del Policlinico ...

petergomezblog : Mattarella, il discorso di fine anno: “La Ripartenza sarà al centro dell’ultimo anno del mio mandato. Non si perda… - NicolaPorro : ?? I segnali della crisi di #Conte, la bimba sospesa da scuola per un abbraccio, #Speranza che invoca il coprifuoco… - ItaliaViva : Le immagini del 2020 scorrono in queste ore. Immagini di dolore ma anche di speranza. Immagini scolpite nella nostr… - concylardicl : RT @Animal_Genocide: Cane triste indossa un maglioncino di Natale e tutto cambia. Il cane più triste del rifugio, indossa un maglioncino di… - Sonia17198860 : RT @Animal_Genocide: Cane triste indossa un maglioncino di Natale e tutto cambia. Il cane più triste del rifugio, indossa un maglioncino di… -

Ultime Notizie dalla rete : speranza del Gli auguri di buon anno del ministro Speranza: “Il 2021 arriva con armi in più contro il Covid” AGI - Agenzia Giornalistica Italia “Anno tragico, ma è venuta fuori la nostra forza”

Si è chiuso questo terribile 2020. Lo lasciamo senza rimpianti, tali e tante sono state le rinunce alle quali questa pandemia ci ha costretto. La famiglia, gli amici, la socialità, la libertà personal ...

Speranza: “In pochi mesi stanziate più risorse per Ssn che negli ultimi 5 anni e assunte 60 mila persone”

Roberto Speranza. "In pochi mesi abbiamo accresciuto di oltre 6 miliardi di euro il fondo sanitario, più che negli ultimi 5 anni sommati insieme. Nella Legge di Bilancio appena approvata confermiamo ...

Si è chiuso questo terribile 2020. Lo lasciamo senza rimpianti, tali e tante sono state le rinunce alle quali questa pandemia ci ha costretto. La famiglia, gli amici, la socialità, la libertà personal ...Roberto Speranza. "In pochi mesi abbiamo accresciuto di oltre 6 miliardi di euro il fondo sanitario, più che negli ultimi 5 anni sommati insieme. Nella Legge di Bilancio appena approvata confermiamo ...