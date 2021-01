La Scozia verso un referendum per l’indipendenza e il ritorno in Ue

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Londra ha abbandonato l’Unione Europea dopo 47 anni. Ma questo processo rischia di innescare la frantumazione del Regno Unito. Nicola Sturgeon, a capo del movimento indipendentista, promette: “Torneremo presto in Europa! Non spegnete le luci. Aspettateci!”. la premier scozzese rilancia la richiesta di un nuovosuldopo quello del 2014 vinto dagli unionisti. Sturgeon lo sottolinea in un tweet pubblicato subito dopo l’addio del Regno Unito, con un cuoricino tra le parole “” ed “Europa”. Oggi lo ribadisce in un editoriale pubblicato su Politico. “Lanon ha mai votato per la Brexit e noi ci sentiamo europei. I valori fondanti dell’Unione Europea, e cioè dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, rispetto della Legge e dei diritti umani, sono anche i valori della ...