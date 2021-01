La scienza è anche dubbio: vaccino, un esempio dal passato e tre scenari sul futuro (Di venerdì 1 gennaio 2021) La talidomide è un farmaco che fu venduto negli anni Cinquanta e Sessanta come sedativo, anti-nausea e ipnotico; era un farmaco che aveva un rapporto rischi/benefici estremamente favorevole rispetto agli altri medicinali disponibili all'epoca per lo stesso scopo. Venne ritirato dal commercio alla fine del 1961: le donne trattate con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, più spesso bilateralmente, pur con gradi differenti. Dal 2009, quindi con circa cinquant'anni di ritardo lo Stato italiano riconosce un'indennità mensile alle vittime della talidomide nate tra il 1959 e il 1965. Ricordare questo episodio drammatico, mai ricordato in questi mesi altrettanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) La talidomide è un farmaco che fu venduto negli anni Cinquanta e Sessanta come sedativo, anti-nausea e ipnotico; era un farmaco che aveva un rapporto rischi/benefici estremamente favorevole rispetto agli altri medicinali disponibili all'epoca per lo stesso scopo. Venne ritirato dal commercio alla fine del 1961: le donne trattate con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, più spesso bilateralmente, pur con gradi differenti. Dal 2009, quindi con circa cinquant'anni di ritardo lo Stato italiano riconosce un'indennità mensile alle vittime della talidomide nate tra il 1959 e il 1965. Ricordare questo episodio drammatico, mai ricordato in questi mesi altrettanto ...

Covid, anziana si vaccina a 107 anni. Ha vissuto anche l’influenza spagnola. Gli auguri di Zingaretti: “Esempio della fede nella scienza”

Ha vissuto l’epidemia di influenza spagnola, due Guerre mondiali e adesso anche la pandemia di Covid-19. Si tratta della signora Fiorina Fiorelli, nata il 13 gennaio 1913, che risiede come ospite in u ...

