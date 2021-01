La politica estera dell’Italia? Analisi (e consigli) del prof. Parsi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno complesso, la crisi del coronavirus ha messo a nudo molte fragilità e portato i Paesi ad affrontare sfide profonde. E l’Italia chiaramente non è stata immune a queste evoluzioni. Cosa resta dell’anno appena concluso? Cosa ci aspetta per l’anno che è appena iniziato? “C’è un aspetto certamente positivo: il lavoro fatto per arrivare a Next Generation Eu: l’Italia ha sollevato la questione e questo ha permesso a Francia e Spagna di giocare la loro partita con Roma – spiega a Formiche.net Vittorio Emanuele Parsi, politologo, docente di Relazioni internazionali, direttore dell’Aseri dell’Università Cattolica di Milano – e va dato atto all’Italia di aver ottenuto un netto miglioramento nei rapporti con gli altri paesi europei. Il bilancio positivo di quest’anno resterà per il futuro”. Se l’Europa è un ambiente classico delle ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno complesso, la crisi del coronavirus ha messo a nudo molte fragilità e portato i Paesi ad affrontare sfideonde. E l’Italia chiaramente non è stata immune a queste evoluzioni. Cosa resta dell’anno appena concluso? Cosa ci aspetta per l’anno che è appena iniziato? “C’è un aspetto certamente positivo: il lavoro fatto per arrivare a Next Generation Eu: l’Italia ha sollevato la questione e questo ha permesso a Francia e Spagna di giocare la loro partita con Roma – spiega a Formiche.net Vittorio Emanuele, politologo, docente di Relazioni internazionali, direttore dell’Aseri dell’Università Cattolica di Milano – e va dato atto all’Italia di aver ottenuto un netto miglioramento nei rapporti con gli altri paesi europei. Il bilancio positivo di quest’anno resterà per il futuro”. Se l’Europa è un ambiente classico delle ...

