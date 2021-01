«La mania indipendentista scozzese»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ora che i giochi con la Brexit sono fatti, in Scozia ricomincia il dibattito politico interno e ci si prepara alle elezioni di maggio 2021. Il tema centrale riamane l’indipendenza da Londra. A essere favorito è lo Scottish National Party, il partitoattualmente al governo, per cui l’elettorato di sinistra vota ormai in larga parte. Il partito che tradizionalmente ne raccoglieva i consensi, il Labour Party, è passato dal rappresentare un cittadino su tre a veder dimezzati i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.