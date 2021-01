La festa di Capodanno nel resort di lusso sul lago di Garda finisce sui social. Sanzioni per tutti i 126 partecipanti – Il video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una festa di Capodanno in barba a tutte le normative anti-Coronavirus, senza mascherine ma con innumerevoli brindisi, magnum di champagne, musica ad alto volume, dj e vocalist è andata in scena il 31 dicembre in un resort di lusso sul lago di Garda, l’hotel Splendido Bay Luxury resort. Gli stessi partecipanti, che ora saranno multati, sebbene su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva di non divulgare foto e video sui social network hanno postato tutto su Instagram. In particolare le stories degli influencer Davide Lacerenza, 55 anni, e della sua fidanzata ventenne Alessia, non nuovi a iniziative di questo tipo per accumulare follower, hanno provocato un’ondata di ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadiin barba a tutte le normative anti-Coronavirus, senza mascherine ma con innumerevoli brindisi, magnum di champagne, musica ad alto volume, dj e vocalist è andata in scena il 31 dicembre in undisuldi, l’hotel Splendido Bay Luxury. Gli stessi, che ora saranno multati, sebbene su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva di non divulgare foto esuinetwork hanno postato tutto su Instagram. In particolare le stories degli influencer Davide Lacerenza, 55 anni, e della sua fidanzata ventenne Alessia, non nuovi a iniziative di questo tipo per accumulare follower, hanno provocato un’ondata di ...

