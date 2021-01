La festa di Capodanno nel resort di lusso sul lago di Garda finisce sui social – Il video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una festa di Capodanno in barba a tutte le normative anti-Coronavirus, senza mascherine ma con innumerevoli brindisi, magnum di champagne, musica ad alto volume, dj e vocalist è andata in scena il 31 dicembre in un resort di lusso sul lago di Garda, l’hotel Splendido Bay Luxury resort. Gli stessi partecipanti, sebbene su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva di non divulgare foto e video sui social network, ha postato tutto su Instagram. In particolare le stories degli influencer Davide Lacerenza, 55 anni, e della sua fidanzata ventenne Alessia, non nuovi a iniziative di questo tipo per accumulare follower, stanno provocando un’ondata di indignazione. «Alla faccia delle piccole aziende, ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadiin barba a tutte le normative anti-Coronavirus, senza mascherine ma con innumerevoli brindisi, magnum di champagne, musica ad alto volume, dj e vocalist è andata in scena il 31 dicembre in undisuldi, l’hotel Splendido Bay Luxury. Gli stessi partecipanti, sebbene su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva di non divulgare foto esuinetwork, ha postato tutto su Instagram. In particolare le stories degli influencer Davide Lacerenza, 55 anni, e della sua fidanzata ventenne Alessia, non nuovi a iniziative di questo tipo per accumulare follower, stanno provocando un’ondata di indignazione. «Alla faccia delle piccole aziende, ...

Alessandro Borghese ha deciso di lasciarsi andare a un bilancio di Capodanno nel podcast Kitchen Podcast ... dopo il lungo servizio al ristorante, la festa e i balli, mi ricordo che su Milano stava ...

Guarda la festa di capodanno a Wuhan, senza coronavirus

L’unica differenza rispetto ad una fine d’anno qualunque è che tutti indossano la mascherina. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare… Leggi ...

Alessandro Borghese ha deciso di lasciarsi andare a un bilancio di Capodanno nel podcast Kitchen Podcast ... dopo il lungo servizio al ristorante, la festa e i balli, mi ricordo che su Milano stava ...

L'unica differenza rispetto ad una fine d'anno qualunque è che tutti indossano la mascherina. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare… Leggi ...