La depressione post concerto esiste? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Avete presente quel sentimento di angoscia e tristezza che vi assale dopo un concerto? Quel sentimento ha un nome: depressione da post concerto. Ecco di cosa si tratta e quali fasi la caratterizzano. Cos’è la depressione post concerto? Avete appena chiuso dietro di voi la porta di casa e, con lei, vi siete lasciati alle spalle quella che vi sembra essere stata la notte più bella della vostra vita: il concerto che stavate aspettando da tanto. Ma è finito e, ormai, l’unica cosa che vi resta da fare è collezionare i momenti in cui vi sentivate in una bolla di felicità. Sembra quasi come se la montagna russa che, fino ad un momento prima, vi aveva fatto salire in alto, adesso vi portasse in una discesa irrefrenabile. Queste sensazioni hanno un nome: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) Avete presente quel sentimento di angoscia e tristezza che vi assale dopo un? Quel sentimento ha un nome:da. Ecco di cosa si tratta e quali fasi la caratterizzano. Cos’è la? Avete appena chiuso dietro di voi la porta di casa e, con lei, vi siete lasciati alle spalle quella che vi sembra essere stata la notte più bella della vostra vita: ilche stavate aspettando da tanto. Ma è finito e, ormai, l’unica cosa che vi resta da fare è collezionare i momenti in cui vi sentivate in una bolla di felicità. Sembra quasi come se la montagna russa che, fino ad un momento prima, vi aveva fatto salire in alto, adesso vi portasse in una discesa irrefrenabile. Queste sensazioni hanno un nome: ...

bbxcream : ok ora sette giorni per evitare in ogni modo la depressione post tentativo di suicidio nonostante siano passati tre anni - littledica : @giuliabuilds Mamma veramente, se vogliamo non mi è andato neanche così male, depressione pre, durante e post lockdown a parte ?? - Ros_Mello_ : RT @Beryl08999213: Ma come fanno ad amare una ed odiare l’altra? Se appena non stanno insieme queste entrano in depressione post divorzio??… - Giolla_Giolla : RT @Beryl08999213: Ma come fanno ad amare una ed odiare l’altra? Se appena non stanno insieme queste entrano in depressione post divorzio??… - eviltempt : RT @Beryl08999213: Ma come fanno ad amare una ed odiare l’altra? Se appena non stanno insieme queste entrano in depressione post divorzio??… -

Ultime Notizie dalla rete : depressione post La depressione post partum va affrontata subito: i consigli per stare meglio Io Donna La depressione post partum va affrontata subito: i consigli per stare meglio

La depressione post partum può durare fino ai 3 anni del bambino e riguarda il 25% delle donne. Ecco cosa bisogna fare al più presto per stare meglio ...

L'impatto psicologico del Covid-19 e della sua gestione sui medici di medicina generale in Piemonte

Uno studio, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, sezione Piemonte, ha indagato l’effetto psico ...

