La chiesa di don Lorenzo Milani a Barbiana torna di proprietà della Curia di Firenze “Riconoscimento della sua azione pastorale”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Dal 1 gennaio 2021 lae la casa canonica didove operò dondal 1954 al 1967, l’annosua morte,difiorentina. Si chiude infatti, almeno simbolicamente, un lungo dissidio, anni di gelo e di tensioni, assopite solo negli ultimi decenni. Il prete scomodo fu “esiliato” dallanel 1954 in quella sperduta località del Mugello, a 800 metri di altezza, per essere il parroco di una novantina di persone. Lì, in quella che è stata ribattezzata una sorta di ‘Siberia ecclesiastica’, dopo– morto a soli 44 anni – ha prodotto con i suoi ragazzi tre opere fondamentali...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: La chiesa di don Lorenzo Milani a Barbiana torna di proprietà della Curia di Firenze. “Riconoscimento della sua azione… - Maranhoto : RT @fattoquotidiano: La chiesa di don Lorenzo Milani a Barbiana torna di proprietà della Curia di Firenze. “Riconoscimento della sua azione… - fattoquotidiano : La chiesa di don Lorenzo Milani a Barbiana torna di proprietà della Curia di Firenze. “Riconoscimento della sua azi… - paio_g : @patty1261 @barbarab1974 Il clima di terrore esce dalla TV e giornali meglio spegnerli, occhio poi alla chiesa in u… - Nebrodinotizie : Oggi alle 20 una veglia di preghiera alla chiesa di San Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : chiesa don

Avvenire

Don Guido Cumerlengo ha celebrato messa in ospedale. Questa la storia di un sacerdote ricoverato per il Coronavirus che celebra l'Eucarestia.Dall’Iraq al nucleare. Dal Covid ai Diritti umani. La Marcia per la Pace in edizione online, per sFrancesco sostenere Francesco e rinnovare l’impegno contro le diseguaglianze ...