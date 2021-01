La Casertana si assicura Del Grosso | “La mia esperienza al servizio di questi colori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Classe 1983 con un curriculum di assoluto spessore con 228 presenze in serie A con le maglie di Siena, Atalanta, Cagliari ed Ascoli, 130 in B con Pescara, Spal, Bari e Venezia. L’accordo avrà a effetto a partire dal 4 gennaio, data di apertura della sessione di mercato invernale. Non servono certo presentazioni per Cristiano Delche mostra tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono felicissimo di aver trovato questo accordo ed approdare a Caserta. Ringrazio il presidente per avermi dato questa possibilità. Ha voluto fortemente che indossassi questa maglia. So che è una persona che amae l’entusiasmo che mi ha mostrato ne è la conferma. Ho seguito lainmesi e so che la sorte non ha certo dato una mano alla ...