La Brexit è ufficiale: da oggi la Gran Bretagna è fuori dall’Unione Europea (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – Era il 1 febbraio dello scorso anno quando, con una frugale cerimonia, veniva ammainata l’Unione Jack, la bandiera del Regno Unito, dagli edifici dell’Unione Europea. Era il primo segno tangibile della Brexit, a tre anni e mezzo di distanza dal referendum con il il quale i cittadini di sua maestà votarono a favore dell’uscita dall’Ue. Se quel passaggio poteva dirsi formale, adesso invece siamo ai saluti definitivi. Ci sono voluti altri mesi di negoziazioni, compresa la possibilità di un’uscita senza accordo. Alla fine le parti hanno trovato la quadra. Così, a partire da oggi, la Brexit diventa anche sostanziale. Una data da segnare sul calendario: dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte del consesso comunitario. Brexit, ovvero della non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – Era il 1 febbraio dello scorso anno quando, con una frugale cerimonia, veniva ammainata l’Unione Jack, la bandiera del Regno Unito, dagli edifici dell’Unione. Era il primo segno tangibile della, a tre anni e mezzo di distanza dal referendum con il il quale i cittadini di sua maestà votarono a favore dell’uscita dall’Ue. Se quel passaggio poteva dirsi formale, adesso invece siamo ai saluti definitivi. Ci sono voluti altri mesi di negoziazioni, compresa la possibilità di un’uscita senza accordo. Alla fine le parti hanno trovato la quadra. Così, a partire da, ladiventa anche sostanziale. Una data da segnare sul calendario: dal 1 gennaio 2021 lanon fa più parte del consesso comunitario., ovvero della non ...

