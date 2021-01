KIA Motors entra negli esports

Leggi su esports247

(Di venerdì 1 gennaio 2021) KIAha deciso di fare il suo debutto nel mondo deglipartendo subito con il botto. L’azienda Coreana infatti diventerà il nuovo sponsor della squadra campione in carica del mondo di League of Legends, stiamo parlando dei Damwon. L’accordo avrà durata pluriennale sebbene i dettagli non siano ancora stati svelati al pubblico. Per ora sappiamo che lo scopo di questo accordo sarà quello di esportare nel mondo il nome di Damwon Gaming e cercare di farlo diventare un marchio globale come è già Kia. Inoltre a seguito di questo accordo Damwon Gaming cambierà nome durante la prossima stagione assumendo quello di DWG KIA e cambieranno il loro logo inserendo quello di KIA. KIA sarà così presente come sponsor in tutti e tre i campionati di League of Legends essendo main sponsor di LEC, campionato europeo e della squadra nordamericana Rouge. Per ora, ...