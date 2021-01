Khedira ha scelto | “La Juventus una benedizione | scelta che rifarei Io in Premier League? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il centrocampista, in cerca di nuovi stimoli.Nonostante sia margini dei piani tecnici della, Sami, continua a provare una profonda gratitudine verso il club di Agnelli. Durante una sua intervista rilasciata al sito sportivo statunitense "The Athletic", ha detto la sua, sugli anni vissuti in bianconero. Ieriè volato in Inghilterra, con il consenso della società bianconera, per trovare una via d'uscita a una situazione in stallo da mesi. In estate la dirigenza non è riuscita a cederlo e a gennaio ci riproverà. Magari proprio in, dove Carlo Ancelotti lo rivorrebbe con sé all' Everton. Opzione, quella che lo porterebbe Oltremanica, che il centrocampista gradirebbe con particolare entusiasmo.Queste le parole del nazionale tedesco. "Ci sono sempre alti e bassi nella ...