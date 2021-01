Juventus, il mercato balla sulle punte (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Juventus è alla ricerca di un buon bomber di scorta che piaccia anche a Pirlo. Nomi nella lista di Paratici ce ne sono tanti ma si sfoglia la margherita a Torino e si cerca anche una buona occasione senza sborsare tanti soldi. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Fernando Llorente e Olivier Giroud ma anche del giovane italiano Scamacca del Genoa. L'attaccante 34enne del Chelsea ha un contratto in scadenza a giugno, è un profilo interessante per tante squadre di alto livello europeo. Llorente invece ha giocato pochissimo col Napoli e a inizio dicembre è andato vicino a trasferirsi alla Sampdoria, che al momento di chiudere si è ritirata. Sarebbe un ex di ritorno, chiaramente con molto meno impatto rispetto al periodo 2013-15 ma il vantaggio di conoscere l’ambiente juventino e impattare al minimo sui conti. Sempre al Napoli, da monitorare la questione Milik, per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Laè alla ricerca di un buon bomber di scorta che piaccia anche a Pirlo. Nomi nella lista di Paratici ce ne sono tanti ma si sfoglia la margherita a Torino e si cerca anche una buona occasione senza sborsare tanti soldi. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Fernando Llorente e Olivier Giroud ma anche del giovane italiano Scamacca del Genoa. L'attaccante 34enne del Chelsea ha un contratto in scadenza a giugno, è un profilo interessante per tante squadre di alto livello europeo. Llorente invece ha giocato pochissimo col Napoli e a inizio dicembre è andato vicino a trasferirsi alla Sampdoria, che al momento di chiudere si è ritirata. Sarebbe un ex di ritorno, chiaramente con molto meno impatto rispetto al periodo 2013-15 ma il vantaggio di conoscere l’ambiente juventino e impattare al minimo sui conti. Sempre al Napoli, da monitorare la questione Milik, per ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - JManiaSite : #Paratici lavora per una svolta a sinistra: #Frabotta rinnoverà ma rimane sul mercato, il possibile sostituto - ItaSportPress : Juventus, il mercato balla sulle punte - - CellesiLuca : Comunque visti i nomi di attaccanti che ho sentito accostare alla #Juventus per questo mercato di gennaio non avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mercato Juve, la decisione sui due colpi in prestito: si cerca lo sconto alla Icardi Calciomercato.com Ultime dai campi e probabili formazioni per la 15^ giornata di Serie A

Le ultime su dubbi e ballottaggi della 15^ giornata: rottura totale tra Gomez e l’Atalanta. Si rivede Acerbi, fuori Correa Dopo la sosta natalizia ritorna di gran carriera il campionato con la 15^ gio ...

Grandi occasioni nel 2021: il mercato degli svincolati di lusso

Mai come quest’anno, il mercato degli svincolati estivi presenterà diversi fuoriclasse di livello assoluto. Da Messi ad Aguero , da Di Maria a Depay passando per Donnarumma, Sergio Ramos e Jerome Bo ...

Le ultime su dubbi e ballottaggi della 15^ giornata: rottura totale tra Gomez e l’Atalanta. Si rivede Acerbi, fuori Correa Dopo la sosta natalizia ritorna di gran carriera il campionato con la 15^ gio ...Mai come quest’anno, il mercato degli svincolati estivi presenterà diversi fuoriclasse di livello assoluto. Da Messi ad Aguero , da Di Maria a Depay passando per Donnarumma, Sergio Ramos e Jerome Bo ...