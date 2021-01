Juventus, Cuadrado: “Cresciuto dopo la Fiorentina, ora sono maturo. Futuro? Non ci penso, qui fino al 2022” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parola a Juan Cuadrado.Nessun divorzio in vista tra la Juventus e Juan Cuadrado che, intervenuto ai microfoni del quotidiano colombiano "El Tiempo", si sofferma sulla questione relativa al suo Futuro, allontanando i rumors di mercato che lo vedevano lontano da Torino. Il centrocampista ex Lecce, che andrà in scadenza di contratto solo nel 2022, ha poi ripercorso la sua esperienza Fiorentina ammettendo una crescita sul piano professionale. "Adesso non penso al Futuro. Ho un contratto con la Juventus valido fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò. È andata molto bene. sono Cresciuto sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 1 gennaio 2021) Parola a Juan.Nessun divorzio in vista tra lae Juanche, intervenuto ai microfoni del quotidiano colombiano "El Tiempo", si sofferma sulla questione relativa al suo, allontanando i rumors di mercato che lo vedevano lontano da Torino. Il centrocampista ex Lecce, che andrà in scadenza di contratto solo nel, ha poi ripercorso la sua esperienzaammettendo una crescita sul piano professionale. "Adesso nonal. Ho un contratto con lavalidoa giugnoe solo allora ci penserò. È andata molto bene.sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare ...

romeoagresti : ?? #Juventus: un turno di squalifica per #Cuadrado, che salterà la sfida contro l’Udinese. - Mediagol : #Juventus, Cuadrado: 'Cresciuto dopo la Fiorentina, ora sono maturo. Futuro? Non ci penso, qui fino al 2022' - MGBasolu : RT @mirkonicolino: #Cuadrado eletto 'miglior calciatore colombiano dell'anno': 'Futuro? Ho un contratto con la #Juventus fino al 2022, in q… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Top 10 #Juventus #Danilo, il jolly indispensabile. #Cuadrado e #Bonucci certezze. E #Ronaldo... I bianconeri in cifre http… - OdeonZ__ : Danilo, il jolly indispensabile della Juve. Cuadrado e Bonucci certezze. E CR7... -